а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?
или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:49
а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?
или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:18
Пам'ятаєте, що відсотки нараховуються на суму більше 100 грн? Взагалі виписка часто пригальмовує, спробуйте повністю перезайти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:10
Покупка валюты с грнВ5 на уеВ5 в Тас2ю вроде ж без комисса была? Забыла что-то...
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:48
Так, головне, щоб гривня реально була зарахована на рахунок, а не пришла через р2р дві хвилини тому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:49
Re: ТАСКОМБАНК
Если со своих, то без
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:59
"Свинская тема" на айхербе есть: любой препарат там в 2-3 раза дешевле, чем у украинских перекупов и местных аналогов, а химия заморская (и не химия тоже - например,
При этом доставка бесплатная при заказе от 40 баксов, отгружают посылку на следующий же день и через неделю-полторы она уже на НП в Киеве. Честно предупреждают не набирать больше чем на 100 баксов во избежание вопросов на украинской таможне
ЗЫ: покупка с Б5 провелась по курсу на 1% выше светившегося в ТАС2Ю
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
|