_PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто не поднимал вопрос и было ли у кого то. Обычно % по Ощадному видны на следующие утро, за выходные в понедельник. Но за эти длинные выходные с 6по8 марта в Тас2ю не отображено. У всех так? И почему не видны проценты?
у меня все три проводки видны (версия ТАС2Ю для ПК)
Нарахування відсотків за період з 10.03.2020 по 10.03.2020
Нарахування відсотків за період з 07.03.2020 по 09.03.2020
Нарахування відсотків за період з 06.03.2020 по 06.03.2020
Странно, у меня последняя проводка датируется только с6.03 по 6.03. Далее нет данных.Придется обращаться в колл-центр.
Пам'ятаєте, що відсотки нараховуються на суму більше 100 грн? Взагалі виписка часто пригальмовує, спробуйте повністю перезайти.
uaprofi написав:а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть? или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
"Свинская тема" на айхербе есть: любой препарат там в 2-3 раза дешевле, чем у украинских перекупов и местных аналогов, а химия заморская (и не химия тоже - например, спирулина, хлорелла, моринга настоящие органические) как раз таки в понятных баночках с достоверными цифрами, в отличие от украинских БАДов. Куча отзывов реальных покупателей, поддержка на русском языке, отличный сервис.
При этом доставка бесплатная при заказе от 40 баксов, отгружают посылку на следующий же день и через неделю-полторы она уже на НП в Киеве. Честно предупреждают не набирать больше чем на 100 баксов во избежание вопросов на украинской таможне
ЗЫ: покупка с Б5 провелась по курсу на 1% выше светившегося в ТАС2Ю
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Ananas1start написав:в обох випадках зняло більше ніж оплачував, пише "сумма в валюте операции" і "сумма в валюте счета" і в першому пише ту сума яка була на сайті, а в другому пише трохи більше ну і зняло ту що більше - хтось може пояснити що це ,і є ще строка "комісія" там 0 , купляв на різних сайтах і от наприклад в лямоді я купляв і раніше монобанком то знімало як пише на сайті
Ananas1start написав:а чому не нарахувало кеш бек за покупку на лямода - це мабуть найбільший магазин одягу і там тільки одяг
В смс/пуше про покупку было слово "заблоковано"? После проведения по счету звоните на горячую линию банка, уточняете мсс код и подаете заявку на доначисление кешбека. Обычно на следующий день доначисляют