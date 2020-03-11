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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3305330633073308>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:49

а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?
или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:18

  _PORT_UA написав:
  uaprofi написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто не поднимал вопрос и было ли у кого то. Обычно % по Ощадному видны на следующие утро, за выходные в понедельник. Но за эти длинные выходные с 6по8 марта в Тас2ю не отображено. У всех так? И почему не видны проценты?


у меня все три проводки видны (версия ТАС2Ю для ПК)

Нарахування відсотків за період з 10.03.2020 по 10.03.2020

Нарахування відсотків за період з 07.03.2020 по 09.03.2020

Нарахування відсотків за період з 06.03.2020 по 06.03.2020

Странно, у меня последняя проводка датируется только с6.03 по 6.03. Далее нет данных.Придется обращаться в колл-центр.

Пам'ятаєте, що відсотки нараховуються на суму більше 100 грн? Взагалі виписка часто пригальмовує, спробуйте повністю перезайти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:10

Покупка валюты с грнВ5 на уеВ5 в Тас2ю вроде ж без комисса была? Забыла что-то... :D
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:48

  larnic написав:Покупка валюты с грнВ5 на уеВ5 в Тас2ю вроде ж без комисса была? Забыла что-то... :D

Так, головне, щоб гривня реально була зарахована на рахунок, а не пришла через р2р дві хвилини тому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:49

Re: ТАСКОМБАНК

Если со своих, то без
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:59

  uaprofi написав:а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?
или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
"Свинская тема" на айхербе есть: любой препарат там в 2-3 раза дешевле, чем у украинских перекупов и местных аналогов, а химия заморская (и не химия тоже - например, спирулина, хлорелла, моринга настоящие органические) как раз таки в понятных баночках с достоверными цифрами, в отличие от украинских БАДов. Куча отзывов реальных покупателей, поддержка на русском языке, отличный сервис.

При этом доставка бесплатная при заказе от 40 баксов, отгружают посылку на следующий же день и через неделю-полторы она уже на НП в Киеве. Честно предупреждают не набирать больше чем на 100 баксов во избежание вопросов на украинской таможне :wink:

ЗЫ: покупка с Б5 провелась по курсу на 1% выше светившегося в ТАС2Ю
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:34

  klug написав:
  Ananas1start написав:в обох випадках зняло більше ніж оплачував, пише
"сумма в валюте операции" і "сумма в валюте счета" і в першому пише ту сума яка була на сайті, а в другому пише трохи більше ну і зняло ту що більше - хтось може пояснити що це ,і є ще строка "комісія" там 0 , купляв на різних сайтах і от наприклад в лямоді я купляв і раніше монобанком то знімало як пише на сайті

https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf
Монобанк до 80-ти ойро "пробачає".


так в мене якраз по 3% зрізало , а з цим можна щось зробити ?

а чому не нарахувало кеш бек за покупку на лямода - це мабуть найбільший магазин одягу і там тільки одяг
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:07

  Ananas1start написав:а чому не нарахувало кеш бек за покупку на лямода - це мабуть найбільший магазин одягу і там тільки одяг

В смс/пуше про покупку было слово "заблоковано"? После проведения по счету звоните на горячую линию банка, уточняете мсс код и подаете заявку на доначисление кешбека. Обычно на следующий день доначисляют
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:43

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  larnic написав:Покупка валюты с грнВ5 на уеВ5 в Тас2ю вроде ж без комисса была? Забыла что-то... :D

Так, головне, щоб гривня реально була зарахована на рахунок, а не пришла через р2р дві хвилини тому.
С вики можно сразу менять после р2р?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:02

ТАС2Ю -- атстой!

  2XL написав:
klug написав:
  larnic написав:Покупка валюты с грнВ5 на уеВ5 в Тас2ю вроде ж без комисса была? Забыла что-то... :D

Так, головне, щоб гривня реально була зарахована на рахунок, а не пришла через р2р дві хвилини тому.
С вики можно сразу менять после р2р?

Нельзя сразу менять после стороннего р2р, мона сразу после получения через ТАС2Ю(а это палатно)
:idea: Юзайте СЭП, это щас быстро -- 30..40мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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