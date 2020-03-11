Додано: Чет 12 бер, 2020 00:59

uaprofi написав: а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?

или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках? а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?

"Свинская тема" на айхербе есть: любой препарат там в 2-3 раза дешевле, чем у украинских перекупов и местных аналогов, а химия заморская (и не химия тоже - например,настоящие органические) как раз таки в понятных баночках. Куча отзывов реальных покупателей, поддержка на русском языке, отличный сервис.При этом доставка бесплатная при заказе от 40 баксов, отгружают посылку на следующий же день и через неделю-полторы она уже на НП в Киеве. Честно предупреждают не набирать больше чем на 100 баксов во избежание вопросов на украинской таможнеЗЫ: покупка с Б5 провелась по курсу на 1% выше светившегося в ТАС2Ю