Нельзя сразу менять после стороннего р2р, мона сразу после получения через ТАС2Ю(а это палатно)
Юзайте СЭП, это щас быстро -- 30..40мин[/quote]Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:15
Re: ТАСКОМБАНК
Нельзя сразу менять после стороннего р2р, мона сразу после получения через ТАС2Ю(а это палатно)
Юзайте СЭП, это щас быстро -- 30..40мин[/quote]Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:43
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:48
Не поойняв?
Виика это Тася, Тася это ТАС2Ю.
У ТАС2Ю есть всьооо: и р2р и СЭП, но за гроши
Вот сдернуть 10К на Виику в ТАС2Ю стоит 50грн. Ток зачем, када мона с Алки или Вали нашару перекинуть СЭПом.
Ну а ТАС2Ю хай отдыхает. Я так панимаю, шо Каповаи позакручивали гайки, а Тася все перепихнула на любимого клиента и теперь сидит думает, чо рыба не клюёт -- де оборотные средства
Как так вышло, шо недоделанный ТАС2Ю, без Выписки, с кривыми квиташками и с кучей комисс прибыль чото не приносит?
... делайте хоть что-нибудь!
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