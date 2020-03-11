RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3305330633073308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:15

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  2XL написав:
klug написав:[quote="4895932:larnic"]Покупка валюты с грнВ5 на уеВ5 в Тас2ю вроде ж без комисса была? Забыла что-то... :D

Так, головне, щоб гривня реально була зарахована на рахунок, а не пришла через р2р дві хвилини тому.
С вики можно сразу менять после р2р?

Нельзя сразу менять после стороннего р2р, мона сразу после получения через ТАС2Ю(а это палатно)
:idea: Юзайте СЭП, это щас быстро -- 30..40мин[/quote]Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:43

  2XL написав:Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?

Є
Переказ на картку - вибрати підвязану картку іншого банку платником і Віку отримувачем ....коштує 5грн+4,5%
KVV
 
Повідомлень: 334
З нами з: 29.11.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:48

  2XL написав:Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?

Не поойняв?
Виика это Тася, Тася это ТАС2Ю.
У ТАС2Ю есть всьооо: и р2р и СЭП, но за гроши :)
Вот сдернуть 10К на Виику в ТАС2Ю стоит 50грн. Ток зачем, када мона с Алки или Вали нашару перекинуть СЭПом.
Ну а ТАС2Ю хай отдыхает. Я так панимаю, шо Каповаи позакручивали гайки, а Тася все перепихнула на любимого клиента и теперь сидит думает, чо рыба не клюёт -- де оборотные средства :mrgreen:
Как так вышло, шо недоделанный ТАС2Ю, без Выписки, с кривыми квиташками и с кучей комисс прибыль чото не приносит? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30636
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2446 раз.
Подякували: 3559 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3305330633073308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, PUMB, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9)
12.03.2020 09:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.