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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3305330633073308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:43

  2XL написав:Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?

Є
Переказ на картку - вибрати підвязану картку іншого банку платником і Віку отримувачем ....коштує 5грн+4,5%
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:48

  2XL написав:Своего р2р на Вике ж нету? Что бы им потянуть?

Не поойняв?
Виика это Тася, Тася это ТАС2Ю.
У ТАС2Ю есть всьооо: и р2р и СЭП, но за гроши :)
Вот сдернуть 10К на Виику в ТАС2Ю стоит 50грн. Ток зачем, када мона с Алки или Вали нашару перекинуть СЭПом.
Ну а ТАС2Ю хай отдыхает. Я так панимаю, шо Каповаи позакручивали гайки, а Тася все перепихнула на любимого клиента и теперь сидит думает, чо рыба не клюёт -- де оборотные средства :mrgreen:
Как так вышло, шо недоделанный ТАС2Ю, без Выписки, с кривыми квиташками и с кучей комисс прибыль чото не приносит? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47

Re: ТАСКОМБАНК

В тас2ю по 26.05 продают, интересно по какому спишут.
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:24

Кэшбек

После того как вывел 777 грн в этом месяце, в сообщениях кэшбек прописуется, а на счёт соответствующий не зачисляется. Это так должно быть и он капнет всей суммой 1-го числа, или "что-то идёт не так"?
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:34

  Fylhtq написав:После того как вывел 777 грн в этом месяце, в сообщениях кэшбек прописуется, а на счёт соответствующий не зачисляется. Это так должно быть и он капнет всей суммой 1-го числа, или "что-то идёт не так"?

Это так и должно быть. С утра 1 апреля появятся все начисленные, которые надо вывести до 18 часов и они войдут в лимит апрелевских "трех топоров"
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:01

  Flamingo написав:
  Fylhtq написав:После того как вывел 777 грн в этом месяце, в сообщениях кэшбек прописуется, а на счёт соответствующий не зачисляется. Это так должно быть и он капнет всей суммой 1-го числа, или "что-то идёт не так"?

Это так и должно быть. С утра 1 апреля появятся все начисленные, которые надо вывести до 18 часов и они войдут в лимит апрелевских "трех топоров"

Спасибо)
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:14

  vollena71 написав:
  Ananas1start написав:а чому не нарахувало кеш бек за покупку на лямода - це мабуть найбільший магазин одягу і там тільки одяг

В смс/пуше про покупку было слово "заблоковано"? После проведения по счету звоните на горячую линию банка, уточняете мсс код и подаете заявку на доначисление кешбека. Обычно на следующий день доначисляют

так було , а що це значить чому так вийшло?

і два питання можу я позвонити своїм мужським голосом )) чи це має бути та людина чия карта і звонити треба з привязаного номера чи можна з будь якого ? і як варінт може можна їм просто написати ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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  #<1 ... 3305330633073308
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