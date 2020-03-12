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Переказ на картку - вибрати підвязану картку іншого банку платником і Віку отримувачем ....коштує 5грн+4,5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:43
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:48
Не поойняв?
Виика это Тася, Тася это ТАС2Ю.
У ТАС2Ю есть всьооо: и р2р и СЭП, но за гроши
Вот сдернуть 10К на Виику в ТАС2Ю стоит 50грн. Ток зачем, када мона с Алки или Вали нашару перекинуть СЭПом.
Ну а ТАС2Ю хай отдыхает. Я так панимаю, шо Каповаи позакручивали гайки, а Тася все перепихнула на любимого клиента и теперь сидит думает, чо рыба не клюёт -- де оборотные средства
Как так вышло, шо недоделанный ТАС2Ю, без Выписки, с кривыми квиташками и с кучей комисс прибыль чото не приносит?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47
Re: ТАСКОМБАНК
В тас2ю по 26.05 продают, интересно по какому спишут.
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:24
Кэшбек
После того как вывел 777 грн в этом месяце, в сообщениях кэшбек прописуется, а на счёт соответствующий не зачисляется. Это так должно быть и он капнет всей суммой 1-го числа, или "что-то идёт не так"?
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:34
Это так и должно быть. С утра 1 апреля появятся все начисленные, которые надо вывести до 18 часов и они войдут в лимит апрелевских "трех топоров"
Мои рефералки:
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:01
Спасибо)
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:14
так було , а що це значить чому так вийшло?
і два питання - можу я позвонити своїм мужським голосом )) чи це має бути та людина чия карта і звонити треба з привязаного номера чи можна з будь якого ? і як варінт може можна їм просто написати ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:54
Re: ТАСКОМБАНК
За пополнения мобильного в тас2ю начисляю бонусы?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:15
2XL за пополнение мобла начисляют, вот только я не помню, я пополнял через сайт оператора или тас2ю
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