Стандартный лимит - 14999
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44
Стандартный лимит - 14999
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:34
Re: ТАСКОМБАНК
Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:12
в мене особисто карти в тасбанку взагалі немає покищо , карта на маму
а там багато питань задають ? чи достатньо сказати що по цій покупці не пішов кеш бек і вони вже все самі дальше виправлять ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
|