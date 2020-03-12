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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3306330733083309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44

  Ferlakur написав:На p2p переводы есть в ТАСе ограничение какое-то на прием (за один перевод)?

Стандартный лимит - 14999
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:На p2p переводы есть в ТАСе ограничение какое-то на прием (за один перевод)?

Стандартный лимит - 14999

На горячке сказали, на прием лимита нет. На отправку - 14999.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:34

Re: ТАСКОМБАНК

Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:12

  Alex_ki написав:Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ

в мене особисто карти в тасбанку взагалі немає покищо , карта на маму
а там багато питань задають ? чи достатньо сказати що по цій покупці не пішов кеш бек і вони вже все самі дальше виправлять ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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