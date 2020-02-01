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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3307330833093310>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44

  Ferlakur написав:На p2p переводы есть в ТАСе ограничение какое-то на прием (за один перевод)?

Стандартный лимит - 14999
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:На p2p переводы есть в ТАСе ограничение какое-то на прием (за один перевод)?

Стандартный лимит - 14999

На горячке сказали, на прием лимита нет. На отправку - 14999.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:34

Re: ТАСКОМБАНК

Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:12

  Alex_ki написав:Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ

в мене особисто карти в тасбанку взагалі немає покищо , карта на маму
а там багато питань задають ? чи достатньо сказати що по цій покупці не пішов кеш бек і вони вже все самі дальше виправлять ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:38

Ananas1start
Вас вначале идендифицируют.
Дата рождения, прописка, могут паспортные данные спросить, ключевое слово пароль по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:38

Что за новый прикол? Сегодня хотела снять в банкомате не кредитные гривны с ПУДРЫ. Комиссия 1%.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:43

Re: ТАСКОМБАНК

Та там что только не спрашивают сначала.
И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор
Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:40

  Alex_ki написав:Та там что только не спрашивают сначала.
И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор
Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле

допрос будет, только попроще
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:41

  sonechko написав:Что за новый прикол? Сегодня хотела снять в банкомате не кредитные гривны с ПУДРЫ. Комиссия 1%.

С 1.02.2020
Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів:
В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
В банкоматах інших банків на території України 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
    +50 грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52

  vollena71 написав:
  sonechko написав:Что за новый прикол? Сегодня хотела снять в банкомате не кредитные гривны с ПУДРЫ. Комиссия 1%.

С 1.02.2020
Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів:
В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
В банкоматах інших банків на території України 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Что без комиссии нельзя снять деньги (грн)? С ощадного вроде тоже комиссия?
sonechko
 
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