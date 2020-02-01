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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:44
Ferlakur написав:
На p2p переводы есть в ТАСе ограничение какое-то на прием (за один перевод)?
Стандартный лимит - 14999
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14
Stringer написав: Ferlakur написав:
На p2p переводы есть в ТАСе ограничение какое-то на прием (за один перевод)?
Стандартный лимит - 14999
На горячке сказали, на прием лимита нет. На отправку - 14999.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:34
Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ
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Alex_ki
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:12
Alex_ki написав:
Ананас,
Не помню, как у вас открыта карта. На моём примере - пудра на жену открыта как допка к моему счету Б5. Горячка периодически пытается говорить, чтобы звонила она, но после напоминания, что карта К МОЕМУ СЧЕТУ - проводит идентификацию и оформляет заявку на доначисление КБ
в мене особисто карти в тасбанку взагалі немає покищо , карта на маму
а там багато питань задають ? чи достатньо сказати що по цій покупці не пішов кеш бек і вони вже все самі дальше виправлять ?
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Ananas1start
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:38
Ananas1start
Вас вначале идендифицируют.
Дата рождения, прописка, могут паспортные данные спросить, ключевое слово пароль по карте
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Spring
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:38
Что за новый прикол? Сегодня хотела снять в банкомате не кредитные гривны с ПУДРЫ. Комиссия 1%.
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sonechko
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:43
Та там что только не спрашивают сначала.
И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор
Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле
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Alex_ki
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:40
Alex_ki написав:
Та там что только не спрашивают сначала.
И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор
Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле
допрос будет, только попроще
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Stringer
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:41
sonechko написав:
Что за новый прикол? Сегодня хотела снять в банкомате не кредитные гривны с ПУДРЫ. Комиссия 1%.
С 1.02.2020
Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів:
В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
В банкоматах інших банків на території України 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
+50 грн
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vollena71
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52
vollena71 написав: sonechko написав:
Что за новый прикол? Сегодня хотела снять в банкомате не кредитные гривны с ПУДРЫ. Комиссия 1%.
С 1.02.2020
Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів:
В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
В банкоматах інших банків на території України 1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
Что без комиссии нельзя снять деньги (грн)? С ощадного вроде тоже комиссия?
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sonechko
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