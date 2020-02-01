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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:54
А если на Ощадный доллары забросить с Викенда комиссия будет?
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Fylhtq
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:56
vollena71 написав:
С 1.02.2020
тася красавцы, все отменяют комиссии - тас вводит
, люблю этот банк
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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omb
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