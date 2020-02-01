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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3307330833093310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:54

А если на Ощадный доллары забросить с Викенда комиссия будет?
Fylhtq
 
Повідомлень: 117
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:56

  vollena71 написав:С 1.02.2020
тася красавцы, все отменяют комиссии - тас вводит :mrgreen:, люблю этот банк
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 664
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 3307330833093310
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