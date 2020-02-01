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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:54
А если на Ощадный доллары забросить с Викенда комиссия будет?
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Fylhtq
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:56
vollena71 написав:
С 1.02.2020
тася красавцы, все отменяют комиссии - тас вводит
, люблю этот банк
Есть вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:14
sonechko написав:
С ощадного вроде тоже комиссия?
Буде з комісом, якщо сьогодні поповнити Ощадний і сьогодні ж зняти, а якщо зняти через один банківський день то без.
Fylhtq написав:
А если на Ощадный доллары забросить с Викенда комиссия будет?
Не буде
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:21
Spring написав:Ananas1start
Вас вначале идендифицируют.
Дата рождения, прописка, могут паспортные данные спросить, ключевое слово пароль по карте
зрозумів а яка інформація по оперції їм потрібна буде, по якій кеш бек не нарахувався ?
в плані вистачить просто "зроблена покупка такого то числа на таку то суму , не нарахувався кеш бек по ній" чи там складніше ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44
Ananas1start написав: Spring написав:Ananas1start
Вас вначале идендифицируют.
Дата рождения, прописка, могут паспортные данные спросить, ключевое слово пароль по карте
зрозумів а яка інформація по оперції їм потрібна буде, по якій кеш бек не нарахувався ?
в плані вистачить просто "зроблена покупка такого то числа на таку то суму , не нарахувався кеш бек по ній" чи там складніше ?
Достаточно
номер карты, сумма и дата операции
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Spring
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:32
Spring написав:
Достаточно
номер карты, сумма и дата операции
це добре
я от подивився , не бачу цієї інформації , в розділі кеш бек пусто 0 оперцій в самих проплаитах про кеш бек ні слова , я не памятаю де я тоді дивився чи може це пуш було ну там писало що за одну кеб і сума ,а за другу 0 кешбек і писало "заблоковано " (як і мені вище писали)
це треба чекати поки кеш бек відобразиться в додутку ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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