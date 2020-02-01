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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3307330833093310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:54

А если на Ощадный доллары забросить с Викенда комиссия будет?
Fylhtq
 
Повідомлень: 117
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:56

  vollena71 написав:С 1.02.2020
тася красавцы, все отменяют комиссии - тас вводит :mrgreen:, люблю этот банк
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 661
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:14

  sonechko написав: С ощадного вроде тоже комиссия?

Буде з комісом, якщо сьогодні поповнити Ощадний і сьогодні ж зняти, а якщо зняти через один банківський день то без.

  Fylhtq написав:А если на Ощадный доллары забросить с Викенда комиссия будет?

Не буде
KVV
 
Повідомлень: 335
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:21

  Spring написав:Ananas1start
Вас вначале идендифицируют.
Дата рождения, прописка, могут паспортные данные спросить, ключевое слово пароль по карте

зрозумів а яка інформація по оперції їм потрібна буде, по якій кеш бек не нарахувався ?
в плані вистачить просто "зроблена покупка такого то числа на таку то суму , не нарахувався кеш бек по ній" чи там складніше ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 76
З нами з: 19.02.20
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44

  Ananas1start написав:
  Spring написав:Ananas1start
Вас вначале идендифицируют.
Дата рождения, прописка, могут паспортные данные спросить, ключевое слово пароль по карте

зрозумів а яка інформація по оперції їм потрібна буде, по якій кеш бек не нарахувався ?
в плані вистачить просто "зроблена покупка такого то числа на таку то суму , не нарахувався кеш бек по ній" чи там складніше ?

Достаточно
номер карты, сумма и дата операции
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
Повідомлень: 119
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:32

  Spring написав:Достаточно
номер карты, сумма и дата операции


це добре
я от подивився , не бачу цієї інформації , в розділі кеш бек пусто 0 оперцій в самих проплаитах про кеш бек ні слова , я не памятаю де я тоді дивився чи може це пуш було ну там писало що за одну кеб і сума ,а за другу 0 кешбек і писало "заблоковано " (як і мені вище писали)
це треба чекати поки кеш бек відобразиться в додутку ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 76
З нами з: 19.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 3307330833093310
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