почитав отут https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf що транзакція в інтернеті проводиться аж через 33 дні , це значить що якщо до цього поповнити картку щоб закрити кредит то вийде що типу оплатив своїми а не кредитними ? чи можна зразу після покупки поповнити
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Ananas1start написав:почитав отут https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf що транзакція в інтернеті проводиться аж через 33 дні , це значить що якщо до цього поповнити картку щоб закрити кредит то вийде що типу оплатив своїми а не кредитними ? чи можна зразу після покупки поповнити
ДО 33 дней, что бывает крайне редко. Нет, пополнять только после списания