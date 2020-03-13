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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3308330933103311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:54

Re: ТАСКОМБАНК

  omb написав:тася красавцы, все отменяют комиссии - тас вводит , люблю этот банк

Есть спрос - будет и предложение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:21

  Інкогніто написав:Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?

можно
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 892
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:55

Re: ТАСКОМБАНК

почитав отут https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf що транзакція в інтернеті проводиться аж через 33 дні , це значить що якщо до цього поповнити картку щоб закрити кредит то вийде що типу оплатив своїми а не кредитними ? чи можна зразу після покупки поповнити
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:06

  Ananas1start написав:почитав отут https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf що транзакція в інтернеті проводиться аж через 33 дні , це значить що якщо до цього поповнити картку щоб закрити кредит то вийде що типу оплатив своїми а не кредитними ? чи можна зразу після покупки поповнити

ДО 33 дней, что бывает крайне редко.
Нет, пополнять только после списания
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  #<1 ... 3308330933103311
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