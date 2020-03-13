ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:54
omb написав:
тася красавцы, все отменяют комиссии - тас вводит , люблю этот банк
Есть спрос - будет и предложение.
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Повідомлень: 892
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:33
Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?
Інкогніто
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:21
Інкогніто написав:
Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?
можно
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Повідомлень: 892
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 70 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:55
почитав отут
https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf
що транзакція в інтернеті проводиться аж через 33 дні , це значить що якщо до цього поповнити картку щоб закрити кредит то вийде що типу оплатив своїми а не кредитними ? чи можна зразу після покупки поповнити
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50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
Повідомлень: 80
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:06
Ananas1start написав:
почитав отут
https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf
що транзакція в інтернеті проводиться аж через 33 дні , це значить що якщо до цього поповнити картку щоб закрити кредит то вийде що типу оплатив своїми а не кредитними ? чи можна зразу після покупки поповнити
ДО 33 дней, что бывает крайне редко.
Нет, пополнять только после списания
Stringer
Повідомлень: 10759
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1530 раз.
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1
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:53
Stringer написав:
ДО 33 дней, что бывает крайне редко.
Нет, пополнять только после списания
а як знати що вже відбулось списання ? типу кеш бек має появитись ? бо в мене його ще досі немає
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50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
Повідомлень: 80
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:58
Ananas1start написав: Stringer написав:
ДО 33 дней, что бывает крайне редко.
Нет, пополнять только после списания
а як знати що вже відбулось списання ? типу кеш бек має появитись ? бо в мене його ще досі немає
В выписке в тас2ю описание перестанет быть латиницей типа "Purchase" а измениЦЦа на кирилицу типа "Операцiя купiвлi в торгово-сервiснiй мережi"
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Повідомлень: 4179
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 906 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:23
Flamingo написав: Ananas1start написав: Stringer написав:
ДО 33 дней, что бывает крайне редко.
Нет, пополнять только после списания
а як знати що вже відбулось списання ? типу кеш бек має появитись ? бо в мене його ще досі немає
В выписке в тас2ю описание перестанет быть латиницей типа "Purchase" а измениЦЦа на кирилицу типа "Операцiя купiвлi в торгово-сервiснiй мережi"
спс дав лайк за цінниу відповідь , в мене вже пише кирилицею ,а чому кеш бека немає коли він буде ?
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50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
Повідомлень: 80
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:53
Ananas1start написав: Flamingo написав: Ananas1start написав:
а як знати що вже відбулось списання ? типу кеш бек має появитись ? бо в мене його ще досі немає
В выписке в тас2ю описание перестанет быть латиницей типа "Purchase" а измениЦЦа на кирилицу типа "Операцiя купiвлi в торгово-сервiснiй мережi"
спс дав лайк за цінниу відповідь , в мене вже пише кирилицею ,а чому кеш бека немає коли він буде ?
Обычно после 21 часов того дня как провелось по счету. Но учитывая что сегодня суббота то может начислится либо сегодня после 21, либо уже в понедельник (тоже после 21)
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Повідомлень: 4179
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 906 раз.
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