|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:30
...
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3313
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00
Ferlakur написав:
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Вторник.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
-
sauvignon
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 19.08.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:19
ukrprom2014 написав: Інкогніто написав:
Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?
можно
По регламенту https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf
овер возможен за такие дела?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
-
larnic
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 15.12.13
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|