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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:30
Re: ТАСКОМБАНК
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00
Вторник.
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:19
По регламенту
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:12
насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:16
Re: ТАСКОМБАНК
хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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