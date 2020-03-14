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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3309331033113312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:30

Re: ТАСКОМБАНК

...
Hack-Stock
 
Повідомлень: 435
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3313
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Подякував: 199 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00

  Ferlakur написав:Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?

Вторник.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
Повідомлень: 263
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:19

  ukrprom2014 написав:
  Інкогніто написав:Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?

можно


По регламенту https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf овер возможен за такие дела?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 236
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Подякував: 347 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54

На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 365
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:12

  rollo написав:На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:


насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 83
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:16

Re: ТАСКОМБАНК

хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 83
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 3309331033113312
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