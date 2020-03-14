ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:30
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Hack-Stock
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Ferlakur
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00
Ferlakur написав:
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Вторник.
за оформление карты " 75 грн. " - monobank https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
Повідомлень: 263
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:19
ukrprom2014 написав: Інкогніто написав:
Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?
можно
По регламенту
https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf
овер возможен за такие дела?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
Повідомлень: 236
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
rollo
Повідомлень: 365
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Додано: Нед 15 бер, 2020 02:12
rollo написав:
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
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50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
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Додано: Нед 15 бер, 2020 02:16
хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
+
50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
Повідомлень: 83
З нами з: 19.02.20
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Додано: Нед 15 бер, 2020 06:25
Ananas1start написав:
хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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