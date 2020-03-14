хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
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Ananas1start написав:хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%
Alex_ki написав:Та там что только не спрашивают сначала. И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле