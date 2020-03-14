RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3310331133123313>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3313
З нами з: 14.10.08
Подякував: 199 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00

  Ferlakur написав:Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?

Вторник.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
Повідомлень: 263
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:19

  ukrprom2014 написав:
  Інкогніто написав:Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?

можно


По регламенту https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf овер возможен за такие дела?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 236
З нами з: 15.12.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54

На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 369
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:12

  rollo написав:На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:


насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 83
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:16

Re: ТАСКОМБАНК

хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 83
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 06:25

  Ananas1start написав:хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30654
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3561 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:43

  Alex_ki написав:Та там что только не спрашивают сначала.
И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор
Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле

Спросят только фамилию.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:36

  Ananas1start написав:
  rollo написав:На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:


а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне

Найдите тетю, племянницу, любовницу, наконец, и откройте к своей Б5 еще и Пудру. Правда придется заплатить 200 грн., но карта того стОит.
rollo
 
Повідомлень: 369
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39

  Ananas1start написав:
  rollo написав:На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:


насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони


Закрытие границ ничем не поможет. Вирус привезут возвращающиеся заробитчане из Италии, которых принимают без проблем.
От закрытия границ одни убытки.
rollo
 
Повідомлень: 369
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3310331133123313>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andey, ingtrans, kostya77, lel і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.