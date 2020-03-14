ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:51
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Ferlakur
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00
Ferlakur написав:
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Вторник.
за оформление карты " 75 грн. " - monobank https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:19
ukrprom2014 написав: Інкогніто написав:
Можно в субботу-воскресенье пополнить гривневую б5 через терминал таси без комиссии и купить доллары в этот же день?
можно
По регламенту
https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf
овер возможен за такие дела?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:54
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
rollo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 02:12
rollo написав:
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
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50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
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Додано: Нед 15 бер, 2020 02:16
хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
+
50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
Повідомлень: 83
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Додано: Нед 15 бер, 2020 06:25
Ananas1start написав:
хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:43
Alex_ki написав:
Та там что только не спрашивают сначала.
И сколько карт, и какие лимиты.. ну и весь стандартный набор
Но я после всего этого в последний раз установил тпин - теперь сказали, что после ввода кода не надо будет проходить допрос. Но я ещё не проверял, как оно на самом деле
Спросят только фамилию.
guntherhouse777
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:36
Ananas1start написав: rollo написав:
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
Найдите тетю, племянницу, любовницу, наконец, и откройте к своей Б5 еще и Пудру. Правда придется заплатить 200 грн., но карта того стОит.
rollo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39
Ananas1start написав: rollo написав:
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
Закрытие границ ничем не поможет. Вирус привезут возвращающиеся заробитчане из Италии, которых принимают без проблем.
От закрытия границ одни убытки.
rollo
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