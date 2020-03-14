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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:46
rollo чем меньше народу приймем, тем лучше
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omb
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:07
omb Поляки своих сразу на 14 дневной карантин.
А тысячи приехавших украинских заробитчан сразу домой, потом в церкву.
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rollo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:59
Ananas1start написав: rollo написав:
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне
Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:58
Rimlyanin1 написав: Ananas1start написав: rollo написав:
На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк.
Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
Ну дівчина якась була присутня призамовленні Пудри? Ліміт 0 це погано. Я такий ліміт мав майже рік, але потім оформив ще одну Б5 з лімітом і до неї додатково Пудру (разом з дівчиною).
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rollo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:22
Rimlyanin1 написав:
Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )
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Maksi2
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:18
rollo написав:
Закрытие границ ничем не поможет. Вирус привезут возвращающиеся заробитчане из Италии, которых принимают без проблем.
От закрытия границ одни убытки.
це не є вірним , насправді закриття кордонів це дуже добре бо знаючи нашу країни вони могли соплі жувати ще тиждень другий а закрити коли тут вже ппц і не знаю як там насправлі , але я читав що ті що приїдуть будуть проходити типу карантину 12 чи 14 днів(може я щось не так зрозумів )
але в будь якому випадку це плюс , бо це і є карантин , не можливо зробити щоб ніхто ніде не контактував , а от зменшити можливо це і називається карантин
а убытки ітак будуть у всіх країнах це не минуче і якщо не закрити кордони то будуть ще більші
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
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Ananas1start
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:35
clientage написав: Ananas1start написав:
хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться
Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%
ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012
і чому 3% ? зараз 8% кешбек
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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