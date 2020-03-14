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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3310331133123313 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 203 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 47 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 203 Додано: Нед 15 бер, 2020 12:46 rollo чем меньше народу приймем, тем лучше http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM Есть вопросы - в личку! omb Повідомлень: 680 З нами з: 08.04.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 13:07 omb Поляки своих сразу на 14 дневной карантин.

А тысячи приехавших украинских заробитчан сразу домой, потом в церкву. rollo Повідомлень: 371 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 13:59 Ananas1start написав: rollo написав: На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.

Мне начинает нравится этот банк. На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.Мне начинает нравится этот банк.



насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони

а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордониа цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне



Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили. Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили. Rimlyanin1 Повідомлень: 47 З нами з: 26.01.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:58 Rimlyanin1 написав: Ananas1start написав: rollo написав: На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.

Мне начинает нравится этот банк. На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.Мне начинает нравится этот банк.



Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили. Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.



Ну дівчина якась була присутня призамовленні Пудри? Ліміт 0 це погано. Я такий ліміт мав майже рік, але потім оформив ще одну Б5 з лімітом і до неї додатково Пудру (разом з дівчиною). Ну дівчина якась була присутня призамовленні Пудри? Ліміт 0 це погано. Я такий ліміт мав майже рік, але потім оформив ще одну Б5 з лімітом і до неї додатково Пудру (разом з дівчиною). rollo Повідомлень: 371 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 15:22 Rimlyanin1 написав: Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили. Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.

Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина ) Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина ) Maksi2 Повідомлень: 540 З нами з: 18.06.19 Подякував: 142 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 16:18 rollo написав: Закрытие границ ничем не поможет. Вирус привезут возвращающиеся заробитчане из Италии, которых принимают без проблем.

От закрытия границ одни убытки. Закрытие границ ничем не поможет. Вирус привезут возвращающиеся заробитчане из Италии, которых принимают без проблем.От закрытия границ одни убытки.



це не є вірним , насправді закриття кордонів це дуже добре бо знаючи нашу країни вони могли соплі жувати ще тиждень другий а закрити коли тут вже ппц і не знаю як там насправлі , але я читав що ті що приїдуть будуть проходити типу карантину 12 чи 14 днів(може я щось не так зрозумів )

але в будь якому випадку це плюс , бо це і є карантин , не можливо зробити щоб ніхто ніде не контактував , а от зменшити можливо це і називається карантин



а убытки ітак будуть у всіх країнах це не минуче і якщо не закрити кордони то будуть ще більші це не є вірним , насправді закриття кордонів це дуже добре бо знаючи нашу країни вони могли соплі жувати ще тиждень другий а закрити коли тут вже ппц і не знаю як там насправлі , але я читав що ті що приїдуть будуть проходити типу карантину 12 чи 14 днів(може я щось не так зрозумів )але в будь якому випадку це плюс , бо це і є карантин , не можливо зробити щоб ніхто ніде не контактував , а от зменшити можливо це і називається карантина убытки ітак будуть у всіх країнах це не минуче і якщо не закрити кордони то будуть ще більші 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 86 З нами з: 19.02.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 16:35 clientage написав: Ananas1start написав: хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3% Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%





ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012

і чому 3% ? зараз 8% кешбек ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012і чому 3% ? зараз 8% кешбек 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 86 З нами з: 19.02.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 17:20 Ananas1start написав: clientage написав: Ananas1start написав: хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3% Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%





ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012

і чому 3% ? зараз 8% кешбек ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012і чому 3% ? зараз 8% кешбек

Ну я не знаю как еще по другому чо вам сказать. Алгебра ж точная наука, там всьо адназначна с действительными числами то

А 3% у меня патамуша это Виика, в Сб, на НовойПочте, ПОС Аваля

А какой КБ вам начислили с какой суммы? Гляньте пуш в апликухе Ну я не знаю как еще по другому чо вам сказать. Алгебра ж точная наука, там всьо адназначна с действительными числами тоА 3% у меня патамуша это Виика, в Сб, на НовойПочте, ПОС АваляА какой КБ вам начислили с какой суммы? Гляньте пуш в апликухе ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30655 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2447 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:00 Ananas1start написав: clientage написав: Ananas1start написав: хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3% Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%





ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012

і чому 3% ? зараз 8% кешбек ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012і чому 3% ? зараз 8% кешбек

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Повідомлень: 2427 З нами з: 18.09.13 Подякував: 471 раз. Подякували: 498 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:14 clientage написав:

ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012

і чому 3% ? зараз 8% кешбек ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012і чому 3% ? зараз 8% кешбек

Ну я не знаю как еще по другому чо вам сказать. Алгебра ж точная наука, там всьо адназначна с действительными числами то

А 3% у меня патамуша это Виика, в Сб, на НовойПочте, ПОС Аваля

А какой КБ вам начислили с какой суммы? Гляньте пуш в апликухе[/quote]



я перерахував і вийшло зійшло 8% майже вийшло , блін а чому так цікаво я просто тоді спочатку все перемножив а потім поділив вже на загальну суму перемноженого , дивно , наскільки я памятаю ту алгебру що не важливо що спочатку множити чи ділити можливо це і була помилка Ну я не знаю как еще по другому чо вам сказать. Алгебра ж точная наука, там всьо адназначна с действительными числами тоА 3% у меня патамуша это Виика, в Сб, на НовойПочте, ПОС АваляА какой КБ вам начислили с какой суммы? Гляньте пуш в апликухе[/quote]я перерахував і вийшло зійшло 8% майже вийшло , блін а чому так цікаво я просто тоді спочатку все перемножив а потім поділив вже на загальну суму перемноженого , дивно , наскільки я памятаю ту алгебру що не важливо що спочатку множити чи ділити можливо це і була помилка 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 86 З нами з: 19.02.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3310331133123313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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