RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3310331133123313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:46

rollo чем меньше народу приймем, тем лучше
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 680
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:07

omb Поляки своих сразу на 14 дневной карантин.
А тысячи приехавших украинских заробитчан сразу домой, потом в церкву.
rollo
 
Повідомлень: 371
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:59

  Ananas1start написав:
  rollo написав:На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:


насправді це дуже добра новина, що Україна закрила кордони
а цікаво як вам вийшло пудру отримати якщо ви звісно не дівчина ? тоді це питання не актуальне


Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 47
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:58

  Rimlyanin1 написав:
  Ananas1start написав:
  rollo написав:На фоне закрытия границ в Украине и в Европе хоть одна приятная новость. К Б5 с нормальным лимитом будет еще и Пудра.
Мне начинает нравится этот банк. :mrgreen:


Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.


Ну дівчина якась була присутня призамовленні Пудри? Ліміт 0 це погано. Я такий ліміт мав майже рік, але потім оформив ще одну Б5 з лімітом і до неї додатково Пудру (разом з дівчиною).
rollo
 
Повідомлень: 371
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:22

  Rimlyanin1 написав:Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.

Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )
Maksi2
 
Повідомлень: 540
З нами з: 18.06.19
Подякував: 142 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:18

  rollo написав:Закрытие границ ничем не поможет. Вирус привезут возвращающиеся заробитчане из Италии, которых принимают без проблем.
От закрытия границ одни убытки.


це не є вірним , насправді закриття кордонів це дуже добре бо знаючи нашу країни вони могли соплі жувати ще тиждень другий а закрити коли тут вже ппц і не знаю як там насправлі , але я читав що ті що приїдуть будуть проходити типу карантину 12 чи 14 днів(може я щось не так зрозумів )
але в будь якому випадку це плюс , бо це і є карантин , не можливо зробити щоб ніхто ніде не контактував , а от зменшити можливо це і називається карантин

а убытки ітак будуть у всіх країнах це не минуче і якщо не закрити кордони то будуть ще більші
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 86
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:35

  clientage написав:
  Ananas1start написав:хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%



ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012
і чому 3% ? зараз 8% кешбек
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 86
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:20

  Ananas1start написав:
  clientage написав:
  Ananas1start написав:хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%



ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012
і чому 3% ? зараз 8% кешбек

Ну я не знаю как еще по другому чо вам сказать. Алгебра ж точная наука, там всьо адназначна с действительными числами то :wink:
А 3% у меня патамуша это Виика, в Сб, на НовойПочте, ПОС Аваля :)
А какой КБ вам начислили с какой суммы? Гляньте пуш в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30655
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3561 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:00

  Ananas1start написав:
  clientage написав:
  Ananas1start написав:хтось шарить як тасбанк рахує той кешбек я як не кручу на калькуляторі в мене не виходить зробити їхнє число я пробував і суму товару і суму яку зняло врахровуючи комісії і 19.5% добавляти і до одного числа і до іншого , ну ніяк не сходиться , поруч , але не сходиться

Ну вот у меня пришло в сообщениях: кншбек 39.21 от суммы 1052. Т.е. 39.21/1052*0.805*100=3%



ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012
і чому 3% ? зараз 8% кешбек

Напишите свои суммы.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 18.09.13
Подякував: 471 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:14

  clientage написав:
ви мене ще більше запутали , я не зрозумів вашу формулу але підставивши в неї свої ціфри в мене вийшло 0.0012
і чому 3% ? зараз 8% кешбек

Ну я не знаю как еще по другому чо вам сказать. Алгебра ж точная наука, там всьо адназначна с действительными числами то :wink:
А 3% у меня патамуша это Виика, в Сб, на НовойПочте, ПОС Аваля :)
А какой КБ вам начислили с какой суммы? Гляньте пуш в апликухе[/quote]

я перерахував і вийшло зійшло 8% майже вийшло , блін а чому так цікаво я просто тоді спочатку все перемножив а потім поділив вже на загальну суму перемноженого , дивно , наскільки я памятаю ту алгебру що не важливо що спочатку множити чи ділити можливо це і була помилка
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 86
З нами з: 19.02.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3310331133123313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.