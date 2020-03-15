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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3311331233133314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:49

  sauvignon написав:
  Ferlakur написав:Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?

Вторник.


Вы это проверяли?

З.Ы.
потому как, на сколько понимаю регламент - то деньги закинутые на ощадный в суб. и воскресенье - проводятся по счёту понедельником (день пополнения), первые проценты по ним будут начисленны во вторник, следовательно снять можно будет со среды
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:56

  rollo написав:
Ну дівчина якась була присутня призамовленні Пудри? Ліміт 0 це погано. Я такий ліміт мав майже рік, але потім оформив ще одну Б5 з лімітом і до неї додатково Пудру (разом з дівчиною).


Був сам, без дівчини.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:59

  Maksi2 написав:
  Rimlyanin1 написав:Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.

Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )


вулиця Волоська, 18/17, Київ.
Це контрактова площа. Напроти входу в відділення 2 столи, видала дівчина, що зліва.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Rimlyanin1 написав:дівчина, що зліва

Конспектом пользовалася или таак, навпомацьки? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:23

  Rimlyanin1 написав:
  Maksi2 написав:
  Rimlyanin1 написав:Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.

Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )


вулиця Волоська, 18/17, Київ.
Це контрактова площа. Напроти входу в відділення 2 столи, видала дівчина, що зліва.

таке питання по темі , як попасти до тої працівниці що хочеш , бувало що одна дуже зла чи строга і не хочеш до неї , як попасти саме до тої якої хочеш . які у вас ідеї є чи ситуація з практики ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:46

  Rimlyanin1 написав:
  Maksi2 написав:
  Rimlyanin1 написав:Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.

Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )


вулиця Волоська, 18/17, Київ.
Це контрактова площа. Напроти входу в відділення 2 столи, видала дівчина, що зліва.

:shock:
И 200 грн. не платили? Мне сказали, что Пудру как допку к мужской Б5 можно выпустить только именную и ждать 10 дней. Так что без дівчини ніяк.
:shock:
rollo
 
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