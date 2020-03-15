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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:49
sauvignon написав: Ferlakur написав:
Если завтра закинуть с карты на ощадный, когда можно забирать в кассе без комиссии, во вторник или в среду?
Вторник.
Вы это проверяли?
З.Ы.
потому как, на сколько понимаю регламент - то деньги закинутые на ощадный в суб. и воскресенье - проводятся по счёту понедельником (день пополнения), первые проценты по ним будут начисленны во вторник, следовательно снять можно будет со среды
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:56
rollo написав:
Ну дівчина якась була присутня призамовленні Пудри? Ліміт 0 це погано. Я такий ліміт мав майже рік, але потім оформив ще одну Б5 з лімітом і до неї додатково Пудру (разом з дівчиною).
Був сам, без дівчини.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:59
Maksi2 написав: Rimlyanin1 написав:
Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )
вулиця Волоська, 18/17, Київ.
Це контрактова площа. Напроти входу в відділення 2 столи, видала дівчина, що зліва.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:02
Rimlyanin1 написав:
дівчина, що зліва
Конспектом пользовалася или таак, навпомацьки?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 01:23
Rimlyanin1 написав: Maksi2 написав: Rimlyanin1 написав:
Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )
вулиця Волоська, 18/17, Київ.
Це контрактова площа. Напроти входу в відділення 2 столи, видала дівчина, що зліва.
таке питання по темі , як попасти до тої працівниці що хочеш , бувало що одна дуже зла чи строга і не хочеш до неї , як попасти саме до тої якої хочеш . які у вас ідеї є чи ситуація з практики ?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:46
Rimlyanin1 написав: Maksi2 написав: Rimlyanin1 написав:
Я отримав одразу б5 та Пудру, хоча й не дівчина, але ліміт 0 встановили.
Це дівчача карта, тому розказуйте як і де отримали, хоч ви і не дівчина )
вулиця Волоська, 18/17, Київ.
Це контрактова площа. Напроти входу в відділення 2 столи, видала дівчина, що зліва.
И 200 грн. не платили? Мне сказали, что Пудру как допку к мужской Б5 можно выпустить только именную и ждать 10 дней. Так что без дівчини ніяк.
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rollo
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