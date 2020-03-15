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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3312331333143315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:жена должна будет отдельно проходить скоринг

Вас не правильно поняли.
Если на Ваш счет, то проверят Вас.
Если на отдельный - то будут мурыжить жену.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:28

  Amid написав:Подскажите кто на практике оформлял Пудру к Б5 на жену?
Звонил на горячку, мне сказали что не смотря на то, что это доп карта к МОЕМУ кредитному счёту, но эта допка на другого человека, поэтому, у карты будет свой кредитный лимит (возможно и 0), и жена должна будет отдельно проходить скоринг.

Ничего не будет.

Приходил с ее паспортом, заказал допку на ее имя. Сказали только именная допка.

Через неделю жена поехала забрала карту. Из-за пудры ещё и лимита долили на В5
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  #<1 ... 3312331333143315
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