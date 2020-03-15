Вас не правильно поняли.
Если на Ваш счет, то проверят Вас.
Если на отдельный - то будут мурыжить жену.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:21
Re: ТАСКОМБАНК
Вас не правильно поняли.
Если на Ваш счет, то проверят Вас.
Если на отдельный - то будут мурыжить жену.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:28
Ничего не будет.
Приходил с ее паспортом, заказал допку на ее имя. Сказали только именная допка.
Через неделю жена поехала забрала карту. Из-за пудры ещё и лимита долили на В5
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:46
Re: ТАСКОМБАНК
Правильно, думают что теперь вы в 2 раза больше затаритесь
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:15
Re: ТАСКОМБАНК
Всем добрый день.
Подскажите какие реквизиты для пополнения СЭПом карты Викенд надо заполнять.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:26
IBAN
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