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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:30
ukrprom2014 написав: gkost05 написав:
Всем добрый день.
Подскажите какие реквизиты для пополнения СЭПом карты Викенд надо заполнять.
IBAN
Ну і податковий номер власника Віки слід знати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:15
curiousobro написав: Amid написав:
Подскажите кто на практике оформлял Пудру к Б5 на жену?
Звонил на горячку, мне сказали что не смотря на то, что это доп карта к МОЕМУ кредитному счёту, но эта допка на другого человека, поэтому, у карты будет свой кредитный лимит (возможно и 0), и жена должна будет отдельно проходить скоринг.
Ничего не будет.
Приходил с ее паспортом, заказал допку на ее имя. Сказали только именная допка.
Через неделю жена поехала забрала карту. Из-за пудры ещё и лимита долили на В5
Как быстро налили ещё лимиту? Сами налили или нужно попросить?
Пудру пока не получил, но в ИБ светится.
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rollo
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:19
Rimlyanin1 написав: rollo написав: Rimlyanin1 написав:
Який дурень буде платити 200 грн. за картку, по якій не відомо чи буде кредит?
Якби налили кредит, то я б заплатив за нову б5 з pay pass
Оформив 2 картки сам, нічого не платив.
Дурак, конечно, платить не будет за карту без лимита. А вот если лимит есть на Б5, то не дурак найдет женщину (девочку) и сделает себе еще и Пудру к Б5 с лимитом. Об этом была речь. И 200 грн. такая карта стоит.
Вы не дурак. Найдете как пользовать и Б5, и Пудру без лимита.
Провів по 1 операції і закинув на полицю.
Попросив оформити родичку, користуюсь її картками. Ну дуже кешбек хочеться, особливо смачно 5% за одяг.
Не переживайте. У меня больше года Б5 была без лимита. Пользовал для валютообмена.
Много раз пытался через заявление в отделении поднять лимит, но без результата.
В конце прошлого года снова хотел писать заяву, но менеджер посоветовала оформить еще одну Б5. И! Дали с лимитом.
Теперь к ней будет и Пудра.
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rollo
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:21
Rimlyanin1 написав: ukrprom2014 написав: Rimlyanin1 написав:
собливо смачно 5% за одяг.
Даже из секонда, лишь бы МСС был правильный.
До чого Ваш коментар?
Шоб було!
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rollo
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:32
rollo написав:
Много раз пытался через заявление в отделении поднять лимит,
Много это сколько? Если карта меньше года... смысла нет.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:37
ukrprom2014 написав: rollo написав:
Много раз пытался через заявление в отделении поднять лимит,
Много это сколько? Если карта меньше года... смысла нет.
Если точнее, то Б5 без лимита была с ноября 2018 года. Раз в три месяца пытался получить лимит.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:20
Подскажите, какие продукты надо открыть в ТАСе чтоб купить валюту (без комиссии) и снять (без комиссии) при необходимости?
Есть Б5 (в минусе, грн), Сберсчет в грн.
Желательно чтоб карты были моментальные
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:29
Добридень!
15 березня зробила покупку на сайті Kasta.ua. Розрахувалася карткою «Пудра», очікуючи на 8% КБ за акцією до 8 Березня. Але транзакція пройшла з МСС 5399 (різні товари загального призначення). Кешбек, звісно, не нарахували. Хоча ще рік тому це був інтернет-магазин одягу та взуття. Тому, якщо хтось планує купувати на цьому сайті, варто розраховуватися «Великою п’ятіркою», а не «Пудрою».
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