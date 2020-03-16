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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3314331533163317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:26

Re: ТАСКОМБАНК

movnyk написав:Добридень!
15 березня зробила покупку на сайті Kasta.ua. Розрахувалася карткою «Пудра», очікуючи на 8% КБ за акцією до 8 Березня. Але транзакція пройшла з МСС 5399 (різні товари загального призначення). Кешбек, звісно, не нарахували. Хоча ще рік тому це був інтернет-магазин одягу та взуття. Тому, якщо хтось планує купувати на цьому сайті, варто розраховуватися «Великою п’ятіркою», а не «Пудрою».
Уже лучше КБО от идеи оформить для этих целей или обанку
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:а де ви МСС подивились я в себе його не бачу
Если позвонить на горячку - они могут назвать
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:37

Коллеги, напомните, как сейчас в банке выглядит онлайн покупка и снятие доллара?
Есть плативки и Б5 в грн и дол.
la9
 
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