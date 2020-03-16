movnyk написав:Добридень! 15 березня зробила покупку на сайті Kasta.ua. Розрахувалася карткою «Пудра», очікуючи на 8% КБ за акцією до 8 Березня. Але транзакція пройшла з МСС 5399 (різні товари загального призначення). Кешбек, звісно, не нарахували. Хоча ще рік тому це був інтернет-магазин одягу та взуття. Тому, якщо хтось планує купувати на цьому сайті, варто розраховуватися «Великою п’ятіркою», а не «Пудрою».
Уже лучше КБО от идеи оформить для этих целей или обанку
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