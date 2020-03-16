ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:52
anis написав: movnyk написав:Добридень! 15 березня зробила покупку на сайті Kasta.ua. Розрахувалася карткою «Пудра», очікуючи на 8% КБ за акцією до 8 Березня. Але транзакція пройшла з МСС 5399 (різні товари загального призначення). Кешбек, звісно, не нарахували. Хоча ще рік тому це був інтернет-магазин одягу та взуття. Тому, якщо хтось планує купувати на цьому сайті, варто розраховуватися «Великою п’ятіркою», а не «Пудрою».
Уже лучше КБО от идеи оформить для этих целей или обанку
КБО від Ідея-банку, звісно, є найкращою для купівлі в інтернет-магазинах, але отримати її не надто просто. Уже з пів року намагаюся. А банк натомість настирливо пропонує (мало не щотижня) КБВ або КББ.
movnyk
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:53
keep написав: la9 написав: keep написав: la9
, СЕП на Б5грн > покупка на Б5$
а снять без %?
вроди Б5 > ощадный на 1 день > касса
А как на практике - с какой суммы нужно заказывать?
И можно ли через КЦ телефоном?
la9
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:55
la9 От сотки стоит заказывать уже.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57
la9 в отделении возле работы сказали, что заказывать нельзя, максимум что могут, позвонить когда их подкрепят и ноги-в-руки бежать снимать, успеешь - молодец
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omb
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:21
la9 написав:
И можно ли через КЦ телефоном?
Можна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31
Закинул грн на Ощадный с Б5, завтра отлежка, послезавтра на Плативку. С Плативки сразу можно будет снимать?
Striker
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