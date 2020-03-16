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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3315331633173318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:52

  anis написав:
movnyk написав:Добридень!
15 березня зробила покупку на сайті Kasta.ua. Розрахувалася карткою «Пудра», очікуючи на 8% КБ за акцією до 8 Березня. Але транзакція пройшла з МСС 5399 (різні товари загального призначення). Кешбек, звісно, не нарахували. Хоча ще рік тому це був інтернет-магазин одягу та взуття. Тому, якщо хтось планує купувати на цьому сайті, варто розраховуватися «Великою п’ятіркою», а не «Пудрою».
Уже лучше КБО от идеи оформить для этих целей или обанку

КБО від Ідея-банку, звісно, є найкращою для купівлі в інтернет-магазинах, але отримати її не надто просто. Уже з пів року намагаюся. А банк натомість настирливо пропонує (мало не щотижня) КБВ або КББ.
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:53

  keep написав:
  la9 написав:
  keep написав:la9, СЕП на Б5грн > покупка на Б5$

а снять без %?

вроди Б5 > ощадный на 1 день > касса

А как на практике - с какой суммы нужно заказывать?
И можно ли через КЦ телефоном?
la9
 
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Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:55

la9
От сотки стоит заказывать уже.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 966
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57

la9 в отделении возле работы сказали, что заказывать нельзя, максимум что могут, позвонить когда их подкрепят и ноги-в-руки бежать снимать, успеешь - молодец
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 722
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:21

  la9 написав:И можно ли через КЦ телефоном?

Можна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4194
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Подякували: 532 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31

Закинул грн на Ощадный с Б5, завтра отлежка, послезавтра на Плативку. С Плативки сразу можно будет снимать?
Striker
 
Повідомлень: 243
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:40

  Striker написав:Закинул грн на Ощадный с Б5, завтра отлежка, послезавтра на Плативку. С Плативки сразу можно будет снимать?

Да, времени вполне достаточно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 966
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:19

Striker делайте операции на всю сумму, чтобы в случае комисса операция не прошла, опасно будет только во время пополнений...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:21

Re: ТАСКОМБАНК

  omb написав:чтобы в случае комисса операция не прошла

Комиссию высветит сразу в приложухе.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 966
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:23

ukrprom2014 не всегда
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 722
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 3315331633173318
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