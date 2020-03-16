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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3316331733183319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:02

Re: ТАСКОМБАНК

все-таки, может другой человек пополнить налом мою карту Б5? если да то как?
keep
 
Повідомлень: 122
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:15

keep
Через терминал или ПТКс в отделении, не?
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ukrprom2014
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Повідомлень: 977
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:47

  ukrprom2014 написав:keep
Через терминал или ПТКс в отделении, не?

человеку без карты можно пополнить? по номеру счета?
keep
 
Повідомлень: 122
З нами з: 20.11.13
Подякував: 152 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:51

Re: ТАСКОМБАНК

  keep написав:человеку без карты можно пополнить? по номеру счета

Да, жмете на терминале кнопочку ТАС, вводите номер карты и кормите его налом.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 977
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55

Re: ТАСКОМБАНК

Кто-то ходил сегодня в отделение за наличной валютой с ощадного, отдают или зажимают?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01

Ferlakur позвони на отделение или ГЛ и спроси есть ли валюта в наличии
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 729
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:сегодня в отделение за наличной валютой с ощадного

В моем отделении завели реестр на выдачу на завтра.
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ukrprom2014
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Подякував: 24 раз.
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