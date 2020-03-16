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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:02
Re: ТАСКОМБАНК
все-таки, может другой человек пополнить налом мою карту Б5? если да то как?
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:15
keep
Через терминал или ПТКс в отделении, не?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:47
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:51
Re: ТАСКОМБАНК
Да, жмете на терминале кнопочку ТАС, вводите номер карты и кормите его налом.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55
Re: ТАСКОМБАНК
Кто-то ходил сегодня в отделение за наличной валютой с ощадного, отдают или зажимают?
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
Ferlakur позвони на отделение или ГЛ и спроси есть ли валюта в наличии
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10
Re: ТАСКОМБАНК
В моем отделении завели реестр на выдачу на завтра.
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