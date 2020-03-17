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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:02
все-таки, может другой человек пополнить налом мою карту Б5? если да то как?
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keep
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:15
keep
Через терминал или ПТКс в отделении, не?
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:47
ukrprom2014 написав:keep
Через терминал или ПТКс в отделении, не?
человеку без карты можно пополнить? по номеру счета?
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keep
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:51
keep написав:
человеку без карты можно пополнить? по номеру счета
Да, жмете на терминале кнопочку ТАС, вводите номер карты и кормите его налом.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55
Кто-то ходил сегодня в отделение за наличной валютой с ощадного, отдают или зажимают?
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Ferlakur
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
Ferlakur позвони на отделение или ГЛ и спроси есть ли валюта в наличии
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omb
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10
Ferlakur написав:
сегодня в отделение за наличной валютой с ощадного
В моем отделении завели реестр на выдачу на завтра.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:32
omb написав:
делайте операции на всю сумму, чтобы в случае комисса операция не прошла, опасно будет только во время пополнений...
Мне наличка нужна. Ну вот если я с Ощадного вывожу на Плативку, операция провелась, деньги видно, то можно снимать? Это же в пределах банка операция.
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Striker
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:33
Striker я бы снимал
Есть вопросы - в личку!
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omb
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