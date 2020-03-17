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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3317331833193320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:23

  clientage написав:А шоо, реально процессинг ТАСа накрылся? Не смог полчаса назад в магазе ниодной картой Таси расчитаться :shock: :shock:
Или тоже виновата одна из МПС :P

Тока что коллега звонил с подобной проблемой )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24

  clientage написав:А шоо, реально процессинг ТАСа накрылся? Не смог полчаса назад в магазе ниодной картой Таси расчитаться :shock: :shock:
Или тоже виновата одна из МПС :P

Карта якого банку виручила...якщо не секрет?
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