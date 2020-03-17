Тока что коллега звонил с подобной проблемой )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:23
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24
Карта якого банку виручила...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50
Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:09
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:49
дали Б5 без кредліміту.
перша моя кредитка без кредиту.
на що може згодитись? ні на що, окрім 1% кешбеку на все, чого нема за іншими картками?
чи є інша користь?
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:52
Для оперативного обміну валюти з цієї В5 на валютну В5.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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