Тока что коллега звонил с подобной проблемой )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:23
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24
Карта якого банку виручила...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50
Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:09
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:49
дали Б5 без кредліміту.
перша моя кредитка без кредиту.
на що може згодитись? ні на що, окрім 1% кешбеку на все, чого нема за іншими картками?
чи є інша користь?
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:52
Для оперативного обміну валюти з цієї В5 на валютну В5.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 бер, 2020 04:20
Re: ТАСКОМБАНК
якщо є кредитка і на ній 0 грн і її просто лишити і не користуватись ,банк має право з неї знімати гроші ? в тому числі якщо наприклад через паро місяців, в умовах картки зявилась абон плата , чи можливо ще якимось чином
П.С. впринципі це питання цікавить до банківської системи в цілому , тобто і інших карток банків України
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Сер 18 бер, 2020 07:29
Была та же проблема. Около 19:30 вчера не смог заплатить Б5 за продукты, пришлось доставать альфовский "Максимум". Две попытки - и два раза ошибка 05 "Обратитесь в банк".
Примерно через час в другом магазине попробовал: уже все работало. Т.е. имел место какой-то временный "затык".
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:48
і ще питання. в веб-тас2ю в налаштуваннях картки GSM-банкінг за замовчанням вимкнений (перемикач червоний). але СМС-ки про рух коштів приходять. так і треба? це не платно?
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:50
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