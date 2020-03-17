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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02
Искатель написав:
имел место какой-то временный "затык".
Затык вчера был в приватовских терминалах
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:41
Подскажите, какие пути с Б-5 таса без комиссий сейчас остались, без плативки.
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Maksi2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17
Maksi2 написав:
Подскажите, какие пути с Б-5 таса без комиссий сейчас остались, без плативки.
В5-Ощадний-Каса
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:11
Квесторе_поверніться написав:
Карта якого банку виручила...якщо не секрет?
Братки, Зелена
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:11
KVV написав: Maksi2 написав:
Подскажите, какие пути с Б-5 таса без комиссий сейчас остались, без плативки.
В5-Ощадний-Каса
В5-Ощадний-Пудра-чужий п2п з безкоштовним зняттям
Є тілько чужий вікенд.
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Maksi2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:15
ukrprom2014 написав: Искатель написав:
имел место какой-то временный "затык".
Затык вчера был в приватовских терминалах
Может, и так. Но после двух неуспешных попыток оплаты Б5 я тут же достал карту Альфы и оплатил мгновенно. Так что точно не терминал.
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Искатель
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17
Если платить коммуналку картой Б5, кэшбэк будет 1% за кредитные?
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Искатель
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17
Искатель написав:
Если платить коммуналку картой Б5, кэшбэк будет 1% за кредитные?
Да, и за свои тоже 1%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:48
Вопросики по Пудре.
С 1 по 15 обещали наливать по 8% чистыми. Это получается 9,939 грязными. Я правильно посчитал?
И второй вопрос. В этот период, на 1613 грн начислили кэшбека грязными 91,78 грн. Дурят?
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Славик
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