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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3318331933203321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:имел место какой-то временный "затык".

Затык вчера был в приватовских терминалах
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:41

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, какие пути с Б-5 таса без комиссий сейчас остались, без плативки.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17

  Maksi2 написав:Подскажите, какие пути с Б-5 таса без комиссий сейчас остались, без плативки.

В5-Ощадний-Каса
В5-Ощадний-Пудра-чужий п2п з безкоштовним зняттям
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:11

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А шоо, реально процессинг ТАСа накрылся? Не смог полчаса назад в магазе ниодной картой Таси расчитаться :shock: :shock:
Или тоже виновата одна из МПС :P

Карта якого банку виручила...якщо не секрет?

Братки, Зелена
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:11

  KVV написав:
  Maksi2 написав:Подскажите, какие пути с Б-5 таса без комиссий сейчас остались, без плативки.

В5-Ощадний-Каса
В5-Ощадний-Пудра-чужий п2п з безкоштовним зняттям

Є тілько чужий вікенд.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:15

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:имел место какой-то временный "затык".

Затык вчера был в приватовских терминалах

Может, и так. Но после двух неуспешных попыток оплаты Б5 я тут же достал карту Альфы и оплатил мгновенно. Так что точно не терминал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17

Если платить коммуналку картой Б5, кэшбэк будет 1% за кредитные?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:17

  Искатель написав:Если платить коммуналку картой Б5, кэшбэк будет 1% за кредитные?

Да, и за свои тоже 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:48

Вопросики по Пудре.
С 1 по 15 обещали наливать по 8% чистыми. Это получается 9,939 грязными. Я правильно посчитал?
И второй вопрос. В этот период, на 1613 грн начислили кэшбека грязными 91,78 грн. Дурят?
Славик
 
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