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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3319332033213322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:21

  Славик написав:Вопросики по Пудре.
С 1 по 15 обещали наливать по 8% чистыми. Это получается 9,939 грязными. Я правильно посчитал?

У меня получилось меньше 8/0,805=9,938 (или 9,937888199)
  Славик написав:И второй вопрос. В этот период, на 1613 грн начислили кэшбека грязными 91,78 грн. Дурят?

Все суммы провелись и по всем ли суммам уже начислен кэшбек? В смс (пушах) какие указывались кэшбеки? Были ли нулевые? Не было ли покупок с предавторизацией (таким грешит часто розетка)?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:21

Славик 8/0,8059=9,37 получишь чистые, 90+ мало конечно, видать не все прошло по правильным кодам
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:31

Re: ТАСКОМБАНК

  omb написав:0,8059

там чиста 0.805
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:41

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:У меня получилось меньше
Ну почти то же самое, главное я почти правильно считаю ;).

1613 это один платеж. Проведен вчера. Скорее всего была предавторизация (сумма была сначала заблокирована). В пушах был нулевой кешбек. Вечером вчера общался с горячкой. Сегодня начислили. MCC 5655. Перед этим был тестовый платеж на 94 грн. На него тоже начислили непонятно как - 8,17 грн
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:59

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:там чиста 0.805

По начислениям 0,8059 ближе. Есть показательное начисление. Покупка ровно на 100 грн. Начислили 9,92. Получается 0,80645
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:05

  Славик написав:
  clientage написав:там чиста 0.805

По начислениям 0,8059 ближе. Есть показательное начисление. Покупка ровно на 100 грн. Начислили 9,92. Получается 0,80645

Кх. Вот говорила же мне баба Вирченко, шо математика -- эт философия чисел, я не верил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30699
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:08

clientage очепятка 0,805 канеша и итог с ней написан
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 751
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 3319332033213322
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