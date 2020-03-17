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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:21
Славик написав:
Вопросики по Пудре.
С 1 по 15 обещали наливать по 8% чистыми. Это получается 9,939 грязными. Я правильно посчитал?
У меня получилось меньше 8/0,805=9,938 (или 9,937888199)
Славик написав:
И второй вопрос. В этот период, на 1613 грн начислили кэшбека грязными 91,78 грн. Дурят?
Все суммы провелись и по всем ли суммам уже начислен кэшбек? В смс (пушах) какие указывались кэшбеки? Были ли нулевые? Не было ли покупок с предавторизацией (таким грешит часто розетка)?
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Flamingo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:21
Славик 8/0,8059=9,37 получишь чистые, 90+ мало конечно, видать не все прошло по правильным кодам
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:31
omb написав:
0,8059
там чиста 0.805
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:41
Flamingo написав:
У меня получилось меньше
Ну почти то же самое, главное я почти правильно считаю
.
1613 это один платеж. Проведен вчера. Скорее всего была предавторизация (сумма была сначала заблокирована). В пушах был нулевой кешбек. Вечером вчера общался с горячкой. Сегодня начислили. MCC 5655. Перед этим был тестовый платеж на 94 грн. На него тоже начислили непонятно как - 8,17 грн
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Славик
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:59
clientage написав:
там чиста 0.805
По начислениям 0,8059 ближе. Есть показательное начисление. Покупка ровно на 100 грн. Начислили 9,92. Получается 0,80645
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Славик
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:05
Славик написав: clientage написав:
там чиста 0.805
По начислениям 0,8059 ближе. Есть показательное начисление. Покупка ровно на 100 грн. Начислили 9,92. Получается 0,80645
Кх. Вот говорила же мне баба Вирченко, шо математика -- эт философия чисел, я не верил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:08
clientage очепятка 0,805 канеша и итог с ней написан
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:02
А бонусы по реферальной программе с Пудрой уже наливали? Какой там регламент выплат по акции, кто-то интересовался?
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Monk23
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:16
clientage написав: Искатель написав:
Если платить коммуналку картой Б5, кэшбэк будет 1% за кредитные?
Да, и за свои тоже 1%
а як ти його заплатиш щоб отримати 1% кешбеку і не втратити на комісіях ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:22
Flamingo написав: Славик написав:
Вопросики по Пудре.
С 1 по 15 обещали наливать по 8% чистыми. Это получается 9,939 грязными. Я правильно посчитал?
У меня получилось меньше 8/0,805=9,938 (или 9,937888199)
Славик написав:
И второй вопрос. В этот период, на 1613 грн начислили кэшбека грязными 91,78 грн. Дурят?
Все суммы провелись и по всем ли суммам уже начислен кэшбек? В смс (пушах) какие указывались кэшбеки? Были ли нулевые? Не было ли покупок с предавторизацией (таким грешит часто розетка)?
доречі в мене по пудрі теж не зрозуіла ситуація , була покупка на суму 895 грн одною проплатою , 11 числа (8%кешбек) кеш бек не нарахували , позвонили в СП , нарахували 75.52 брудними - щось по моєму не сходиться, чи я знову криво рахую
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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