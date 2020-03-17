RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3320332133223323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:24

Ananas1start кое что итак без комсы, остальное некст.приват за 1 грн
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 752
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:37

Реквизиты банка

Подскажите-необходимо получить возврат средств на карту ТАСа (В5-с нее оплата была) за отмененный рейс одного из авиаперевозчиков- требуют для верификации следующие данные:
IBAN/bank account number
Name of bank
Bank account currency (currency of you account)
BIC/SWIFT code
Где я могу их найти? В Привате давно разобрался, с ТАСом 1й раз.
Rack
 
Повідомлень: 187
З нами з: 29.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:щось по моєму не сходиться, чи я знову криво рахую

Мне тоже кажется не сходится. По моим прикидкам должно быть 88,784 грн.
Звонил по моим начислениям (ну как звонил. Звонила жена (ее карта) и повторяла в трубочку, то что говорил я. Со мной напрямую, по ее просьбе, не захотели говорить.). Согласились, что начислено не правильно. Обещали написать заявку и будут разбираться.
Славик
 
Повідомлень: 231
З нами з: 04.07.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:58

Re: ТАСКОМБАНК

Пробую включить GSM-банкинг на Б5 - шлет лесом. Хотел чтоб те push-уведомления пропали и остались только SMS, а то сейчас приходят оба. Или не получиться?
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 11.07.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3320332133223323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23, sens і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.