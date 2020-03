Додано: Сер 18 бер, 2020 17:37

Подскажите-необходимо получить возврат средств на карту ТАСа (В5-с нее оплата была) за отмененный рейс одного из авиаперевозчиков- требуют для верификации следующие данные:

IBAN/bank account number

Name of bank

Bank account currency (currency of you account)

BIC/SWIFT code

Где я могу их найти? В Привате давно разобрался, с ТАСом 1й раз.