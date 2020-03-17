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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:24
Ananas1start кое что итак без комсы, остальное некст.приват за 1 грн
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:37
Реквизиты банка
Подскажите-необходимо получить возврат средств на карту ТАСа (В5-с нее оплата была) за отмененный рейс одного из авиаперевозчиков- требуют для верификации следующие данные:
IBAN/bank account number
Name of bank
Bank account currency (currency of you account)
BIC/SWIFT code
Где я могу их найти? В Привате давно разобрался, с ТАСом 1й раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:43
Re: ТАСКОМБАНК
Мне тоже кажется не сходится. По моим прикидкам должно быть 88,784 грн.
Звонил по моим начислениям (ну как звонил. Звонила жена (ее карта) и повторяла в трубочку, то что говорил я. Со мной напрямую, по ее просьбе, не захотели говорить.). Согласились, что начислено не правильно. Обещали написать заявку и будут разбираться.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:58
Re: ТАСКОМБАНК
Пробую включить GSM-банкинг на Б5 - шлет лесом. Хотел чтоб те push-уведомления пропали и остались только SMS, а то сейчас приходят оба. Или не получиться?
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