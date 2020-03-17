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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3321332233233324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:07

Ananas1start Попробуйте, возможно и согласятся поговорить без "переводчика". Иногда получалось.
Ничего сложного не спрашивали. Особо не спорили. Что-то говорили про "чистыми/грязными", про 1%, про "свои". Я, через жену, не соглашался. Для удобства аргументирования я составил табличку с разными вариантами процентов, чистыми\грязными и сколько должно получиться. Но до этого места и не дошли. Потом что-то посчитали и сказали, что составили заявку.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:25

ЩитавоДыыы, отак должно быть
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Отут КБ 8% чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:31

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:
  omb написав:Ananas1start кое что итак без комсы, остальное некст.приват за 1 грн

хм цікаво , а як в приваті можна оплатити комуналку стороньою картою з комісією 1 грн ?

Да просто ввести данные карты в платеже в нексте и... Бинго - при оплате с вас возьмут дополнительно 1 грн. комиса. ДелоФФ-то ;). А Вы не знали?


не знав що таке взагалі є ,вдячний за підказку )) а що це взагалі таке , як цей некст взагалі назмвається - посередник проплат чи як , просто цікаво і для розуміння
типу приват - це банк , а це що ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:33

  Славик написав:Ananas1start Попробуйте, возможно и согласятся поговорить без "переводчика". Иногда получалось.
Ничего сложного не спрашивали. Особо не спорили. Что-то говорили про "чистыми/грязными", про 1%, про "свои". Я, через жену, не соглашался. Для удобства аргументирования я составил табличку с разными вариантами процентов, чистыми\грязными и сколько должно получиться. Но до этого места и не дошли. Потом что-то посчитали и сказали, что составили заявку.


буду пробувати, надіюсь не запутають питаннями людину яка буде звонити ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:а що це взагалі таке , як цей некст взагалі назмвається - посередник проплат чи як , просто цікаво і для розуміння
типу приват - це банк , а це що ?

Это типа обновленная версия приват24 - https://next.privat24.ua/payments - на самом деле недоделанная переделка старой. Но коммуналь там рабочая. Причем чтобы ее оплатить авторизоваться даже не обязательно. И даже быть клиентом привата не обязательно. Комис 1 грн. будет и так и так по большинству поставщиков услуг. Говорят бывает и 0, и 3 грн., но я не встречал.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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