Ananas1start Попробуйте, возможно и согласятся поговорить без "переводчика". Иногда получалось. Ничего сложного не спрашивали. Особо не спорили. Что-то говорили про "чистыми/грязными", про 1%, про "свои". Я, через жену, не соглашался. Для удобства аргументирования я составил табличку с разными вариантами процентов, чистыми\грязными и сколько должно получиться. Но до этого места и не дошли. Потом что-то посчитали и сказали, что составили заявку.
Славик написав:Ananas1start Попробуйте, возможно и согласятся поговорить без "переводчика". Иногда получалось. Ничего сложного не спрашивали. Особо не спорили. Что-то говорили про "чистыми/грязными", про 1%, про "свои". Я, через жену, не соглашался. Для удобства аргументирования я составил табличку с разными вариантами процентов, чистыми\грязными и сколько должно получиться. Но до этого места и не дошли. Потом что-то посчитали и сказали, что составили заявку.
буду пробувати, надіюсь не запутають питаннями людину яка буде звонити ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start написав:а що це взагалі таке , як цей некст взагалі назмвається - посередник проплат чи як , просто цікаво і для розуміння типу приват - це банк , а це що ?
Это типа обновленная версия приват24 - https://next.privat24.ua/payments - на самом деле недоделанная переделка старой. Но коммуналь там рабочая. Причем чтобы ее оплатить авторизоваться даже не обязательно. И даже быть клиентом привата не обязательно. Комис 1 грн. будет и так и так по большинству поставщиков услуг. Говорят бывает и 0, и 3 грн., но я не встречал.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Или 9,92 "грязными" А мне посчитали по одному платежу 5,69%, а по второму 8,7% грязными. Где их взяли? Начисляли кэшбек "вручную".
Возможно часть покупки была совершена за свои, а не за кредитные. Такое возможно, когда вы поторопились пополнить кредитку до проведения по счету предыдущей покупки. Вот у меня эта покупка проводилась 5 дней
Flamingo написав:Это типа обновленная версия приват24 - https://next.privat24.ua/payments - на самом деле недоделанная переделка старой. Но коммуналь там рабочая. Причем чтобы ее оплатить авторизоваться даже не обязательно. И даже быть клиентом привата не обязательно. Комис 1 грн. будет и так и так по большинству поставщиков услуг. Говорят бывает и 0, и 3 грн., но я не встречал.
Rack написав:Подскажите-необходимо получить возврат средств на карту ТАСа (В5-с нее оплата была) за отмененный рейс одного из авиаперевозчиков- требуют для верификации следующие данные: IBAN/bank account number Name of bank Bank account currency (currency of you account) BIC/SWIFT code Где я могу их найти? В Привате давно разобрался, с ТАСом 1й раз.
IBAN можете найти в TAS2U либо уточнить на горячке. А вот тут узнаете остальные реквизиты: выбираете вкладку "Банки-кореспонденти" и в ней будут нужные данные, в зависимости от нужной валюты.
75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F