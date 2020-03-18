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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3322332333243325

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:29

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монобанк дає 50 грн за реєстрецію а не 75
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 98
З нами з: 19.02.20
Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:31

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:а що це взагалі таке , як цей некст взагалі назмвається - посередник проплат чи як , просто цікаво і для розуміння
типу приват - це банк , а це що ?

Это типа обновленная версия приват24 - https://next.privat24.ua/payments - на самом деле недоделанная переделка старой. Но коммуналь там рабочая. Причем чтобы ее оплатить авторизоваться даже не обязательно. И даже быть клиентом привата не обязательно. Комис 1 грн. будет и так и так по большинству поставщиков услуг. Говорят бывает и 0, и 3 грн., но я не встречал.



а додаток є ? щось не можу знайти
Востаннє редагувалось Ananas1start в Чет 19 бер, 2020 01:33, всього редагувалось 1 раз.
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 98
З нами з: 19.02.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:33

  Славик написав:
  clientage написав:Отут КБ 8% чистыми
Или 9,92 "грязными"
А мне посчитали по одному платежу 5,69%, а по второму 8,7% грязными. Где их взяли? Начисляли кэшбек "вручную".


якщо бути точним то не 9.92 а 8/0.805 = 9,9378 або 9.94 скорочено ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 98
З нами з: 19.02.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 3322332333243325
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