[quote="4906463:sauvignon"][/quote]
монобанк дає 50 грн за реєстрецію а не 75
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 бер, 2020 01:29
[quote="4906463:sauvignon"][/quote]
монобанк дає 50 грн за реєстрецію а не 75
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Чет 19 бер, 2020 01:31
а додаток є ? щось не можу знайти
Востаннє редагувалось Ananas1start в Чет 19 бер, 2020 01:33, всього редагувалось 1 раз.
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Чет 19 бер, 2020 01:33
якщо бути точним то не 9.92 а 8/0.805 = 9,9378 або 9.94 скорочено ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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