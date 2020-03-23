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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:33
Ananas1start
мне бонусы не приходили еще. Набирал сегодня гарячку, сказали, что должны уже были быть на этой недели начислены.
Требуют ФИО и номер телефона реферала и потом будут смотреть и начислять. Одну такую заявку подал, по остальных у меня нет данных.
Впринципе, то что банк - днище, никто особо не скрывал, и я понимал изначально как оно получиться скорее всего
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Monk23
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Додано: Суб 21 бер, 2020 19:42
Подскажите, как с минимальной комиссией перечислить деньги с другого банка на В5.
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maxalan76
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Додано: Суб 21 бер, 2020 21:03
Monk23 написав:
Впринципе, то что банк - днище,
Это днище потолок для других.
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ukrprom2014
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Додано: Суб 21 бер, 2020 21:52
ukrprom2014 написав:
Это днище потолок для других.
это как байка о трех волосах - три волоса на голове , бесконечно мало. Три волоса в супе -бесконечно много. У кого депо в тасе под 17,5, то такий непоганий потолок.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:19
Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?
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Striker
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:21
Goodman написав: ukrprom2014 написав:
Это днище потолок для других.
это как байка о трех волосах - три волоса на голове , бесконечно мало. Три волоса в супе -бесконечно много. У кого депо в тасе под 17,5, то такий непоганий потолок.
А вище стелі - космічні 19%...
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jay2004
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:24
Striker написав:
Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?
звоните в отделение и узнавайте
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omb
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:28
Striker написав:
Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?
На ГЛ закажите на понедельник на нужное отделение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Нед 22 бер, 2020 08:27
ukrprom2014 написав: Striker написав:
Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?
На ГЛ закажите на понедельник на нужное отделение.
На среду разве шо. Теперь за 3 рабочих дня надо заказывать.
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Ferlakur
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Додано: Нед 22 бер, 2020 09:28
Доброе утро.
Можно через добавление карты Альфы (Ультра) в тас2ю пополнить В5 без комиссии?
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Алексей77
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