RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33313332333333343335 ... 3339>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:33

Ananas1start мне бонусы не приходили еще. Набирал сегодня гарячку, сказали, что должны уже были быть на этой недели начислены.
Требуют ФИО и номер телефона реферала и потом будут смотреть и начислять. Одну такую заявку подал, по остальных у меня нет данных.
Впринципе, то что банк - днище, никто особо не скрывал, и я понимал изначально как оно получиться скорее всего :?
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 11.07.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 19:42

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, как с минимальной комиссией перечислить деньги с другого банка на В5.
maxalan76
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:03

Re: ТАСКОМБАНК

  Monk23 написав:Впринципе, то что банк - днище,

Это днище потолок для других.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:52

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:Это днище потолок для других.

это как байка о трех волосах - три волоса на голове , бесконечно мало. Три волоса в супе -бесконечно много. У кого депо в тасе под 17,5, то такий непоганий потолок.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:19

Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?
Striker
 
Повідомлень: 259
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:21

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Это днище потолок для других.

это как байка о трех волосах - три волоса на голове , бесконечно мало. Три волоса в супе -бесконечно много. У кого депо в тасе под 17,5, то такий непоганий потолок.


А вище стелі - космічні 19%...
jay2004
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:24

  Striker написав:Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?
звоните в отделение и узнавайте
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 819
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:28

  Striker написав:Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?

На ГЛ закажите на понедельник на нужное отделение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 08:27

  ukrprom2014 написав:
  Striker написав:Сейчас сильно проблематично будет снять 1к $ с Ощадного в кассе?

На ГЛ закажите на понедельник на нужное отделение.

На среду разве шо. Теперь за 3 рабочих дня надо заказывать.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3318
З нами з: 14.10.08
Подякував: 199 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 09:28

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро.
Можно через добавление карты Альфы (Ультра) в тас2ю пополнить В5 без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33313332333333343335 ... 3339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15813)
24.03.2020 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.