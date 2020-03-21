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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3332333333343335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:57

Re: ТАСКОМБАНК

rollo написав:
  konokrad написав:Вчера в отделении подал заявку на кредитный лимит по Б5.
До сих пор нет никаких СМС :?
Они шлют СМС, если КЛ не налили, или её отсутствие и означает, что КЛ не налили? :mrgreen:

Кредит не налили. Не ждите. :cry:
Мне налили, хотя не просил, брал для обмена валюты. Что с ним делать - где почитать про кешбек?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:59

Re: ТАСКОМБАНК

  Інкогніто написав:где почитать про кешбек?

https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
Начните с Додатка в конце :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро.
Можно через добавление карты Альфы (Ультра) в тас2ю пополнить В5 без комиссии?

І Вам доброго здоровячка.
Можна.

Нельзя
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:43

  Інкогніто написав:
rollo написав:
  konokrad написав:Вчера в отделении подал заявку на кредитный лимит по Б5.
До сих пор нет никаких СМС :?
Они шлют СМС, если КЛ не налили, или её отсутствие и означает, что КЛ не налили? :mrgreen:

Кредит не налили. Не ждите. :cry:
Мне налили, хотя не просил, брал для обмена валюты. Что с ним делать - где почитать про кешбек?

Возьмите ещё одну для обмена, а той, что с лимитом - рубите кешбек
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:53

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро.
Можно через добавление карты Альфы (Ультра) в тас2ю пополнить В5 без комиссии?

І Вам доброго здоровячка.
Можна.

Нельзя

Вже підказали яким макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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