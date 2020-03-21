ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 11:57
rollo написав: konokrad написав:
Вчера в отделении подал заявку на кредитный лимит по Б5.
До сих пор нет никаких СМС
Они шлют СМС, если КЛ не налили, или её отсутствие и означает, что КЛ не налили?
Кредит не налили. Не ждите.
Мне налили, хотя не просил, брал для обмена валюты. Что с ним делать - где почитать про кешбек?
Інкогніто
Повідомлень: 1206
З нами з: 04.09.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 бер, 2020 11:59
Інкогніто написав:
где почитать про кешбек?
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
Начните с Додатка в конце
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30739
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2455 раз.
Подякували: 3566 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:41
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Доброе утро.
Можно через добавление карты Альфы (Ультра) в тас2ю пополнить В5 без комиссии?
І Вам доброго здоровячка.
Можна.
Нельзя
Stringer
Повідомлень: 10821
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1537 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:43
Інкогніто написав: rollo написав: konokrad написав:
Вчера в отделении подал заявку на кредитный лимит по Б5.
До сих пор нет никаких СМС
Они шлют СМС, если КЛ не налили, или её отсутствие и означает, что КЛ не налили?
Кредит не налили. Не ждите.
Мне налили, хотя не просил, брал для обмена валюты. Что с ним делать - где почитать про кешбек?
Возьмите ещё одну для обмена, а той, что с лимитом - рубите кешбек
Stringer
Повідомлень: 10821
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1537 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:53
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Доброе утро.
Можно через добавление карты Альфы (Ультра) в тас2ю пополнить В5 без комиссии?
І Вам доброго здоровячка.
Можна.
Нельзя
Вже підказали яким макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 33090
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1657 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему